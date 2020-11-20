Как избежать преждевременного старения кожи

Как избежать преждевременного старения кожи
Фото: Franz Waldhausl/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Специалист рассказал, что нужно в первую очередь

Чтобы предотвратить преждевременное старение кожи лица, нужно постоянно ухаживать за нею, причем и снаружи, и изнутри. Советы о том, как правильно это делать, дал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

С годами кожа тускнеет, появляются морщинки. Это происходит из-за недостатка трех витаминов – А, Е и С, пояснил специалист "АиФ". И, назвав пользу каждого из них, сказал, как именно их применять.

Витамин А, или ретинол, помогает активной выработке коллагена и эластина, а также стимулирует рост новых слоев клеток и останавливает появление сухости, пигментных пяте и высыпаний. Он растворяется в жирах, поэтому лучше всего его втирать, отметил дерматолог.

Разгладятся морщины, регулируется водно-жировой баланс , – сальные железы начинают нормально работать, – благодаря витамину E. А еще он способствует защите кожи от ультрафиолетового излучения и насыщению клеток кислородом. Его можно применять и наружно, как А, и внутрь – пить. к примеру содержащие его капсулы, добавил врач.  

Витамин С отвечает промогает остановить увядание кожи,. Поскольку через защитный жировой слой кожи этот водорастворимый элемент проникнуть не может, его не удастся использовать наружно. Следовательно, тут надо применить другой способ – инъекцию, передает слова косметолога "МИР 24", или. по-простому, укол.

Хорошо бы вместе с тем и пить все три витамина с другими, но назначать их должен только врач, отметил Арканников. К тому же одни препараты не решат проблем. Для поддержания организма в тонусе, сохранения красоты, молодости и здоровья необходимо вести правильный образ жизни и питания, не отказываться от физических нагрузок.

Ранее "Утро.ру" назвало продукты, употребление которых поможет остановить старение.

Полина ДОРОЖКИНА

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