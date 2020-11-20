В Москве дали жесткую оценку действиям немецкого руководства

Действия нацистской Германии против СССР нельзя считать войной. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в пятницу, 20 ноября.

По его данным, в ходе боев с фашистами погибло около 7 миллионов советских солдат. Жертв же среди мирного населения СССР было в 3 раза больше.

"Почти 20 миллионов (погибших) – это дети, старики, женщины. Это война? Нет, это геноцид",

– подчеркнул Бастрыкин, выступая на форуме "Уроки Нюрнберга", приуроченном к 75-й годовщине Нюрнбергского процесса, передает РИА "Новости".

В связи с этим он назвал возмутительным и абсурдным решение Совета Европы признать Россию как правопреемницу СССР ответственной за развязывание Второй мировой войны наравне с нацистской Германией.

Ранее президент РФ Владимир Путин пояснил важность начавшегося в 1945 г. Нюрнбергского трибунала на сегодняшний день.