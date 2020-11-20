В России заявили о геноциде Германии против СССР

В России заявили о геноциде Германии против СССР
Фото ИТАР-ТАСС/ Геннадий Хамельянин
В Москве дали жесткую оценку действиям немецкого руководства

Действия нацистской Германии против СССР нельзя считать войной. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в пятницу, 20 ноября.

По его данным, в ходе боев с фашистами погибло около 7 миллионов советских солдат. Жертв же среди мирного населения СССР было в 3 раза больше.

"Почти 20 миллионов (погибших) – это дети, старики, женщины. Это война? Нет, это геноцид",

– подчеркнул Бастрыкин, выступая на форуме "Уроки Нюрнберга", приуроченном к 75-й годовщине Нюрнбергского процесса, передает РИА "Новости".

В связи с этим он назвал возмутительным и абсурдным решение Совета Европы признать Россию как правопреемницу СССР ответственной за развязывание Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. 

Ранее президент РФ Владимир Путин пояснил важность начавшегося в 1945 г. Нюрнбергского трибунала на сегодняшний день.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

А можно, если это правда, по подробней в прокуратуру, а что бы шатать нашу лодку. Ваше совсем не лучше
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По подробней это в шестой класс или другой источник. В данном вопросе ваша лодка утонула в 1945 году. Наши абсолютно лучше, и становятся тем что вы пытаетесь нам навязать, только для защиты ну и мести, у вас это просто в крови, и считается святым. Что же вы постоянно гавкаете на чужое, привыкли, отвыкайте и поберегите свое, если оно ваше
А можно, если это правда, по подробней в прокуратуру, а что бы шатать нашу лодку. Ваше совсем не лучше
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Это просто позорно, не признать, нагло врать, и стоять раком перед англией обокравшей пол мира и Америкой с флагом из того что было. У вас украли а вы ...... чтож вы так, стыдно за вас.
Гость
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вот мра*и этот совет якобы европы!!!
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