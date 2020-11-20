Скандал на "Время покажет": Шейнин закрыл рот киевской журналистке

Скандал на "Время покажет": Шейнин закрыл рот киевской журналистке
Артем Шейнин. Кадр youtube.com
Телеведущий уверен, что гостья "отрабатывает пропаганду"

Ведущий программы "Время покажет" Артем Шейнин поскандалил с украинской журналисткой Яниной Соколовской, чьи высказывания о националистах вызвали шквал возмущений среди остальных экспертов, приглашенных на передачу.

Во время программы обсуждался анимационный ролик, выпущенный на Украине. На нем герои выступают с осуждением в адрес РФ за мнимое уничтожение "древнеукраинской истории". Сама Соколовская заявила, что работу адресовали турецким коллегам для возможности "возвращения" Крыма в состав Украины при поддержке Анкары.

Также украинская журналистка добавила, что ей ближе военный преступник и пособник нацистов Роман Шухевич, нежели советский маршал, герой СССР Иван Кожедуб.

В ответ Шейнин сделал грубое замечание гостье , указав на то, что за шесть лет украинские власти смогли ей весьма эффективно "промыть мозги". Также телеведущий попросил отключить у Соколовской микрофон, заявив о том, что женщина лишь "отрабатывает пропаганду" с завидным цинизмом.

"Я это слышать больше не могу", – добавил ведущий.

Ранее Соколовская взбесилась на одной из украинских телепередач после слов зрителя о том, что Украине погрузилась в хаос после массовой десоветизации.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

После ультиматума немцев СМИ анонсировали битву Германии и США за "Северный поток – 2"

Судьба российского газопровода решится в ближайшее время, уверены журналисты

Доходы от продажи нефти и газа предложили отдать пенсионерам

Дивиденды госкомпаний помогут покрыть дефицит ПФР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей