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Ведущий программы "Время покажет" Артем Шейнин поскандалил с украинской журналисткой Яниной Соколовской, чьи высказывания о националистах вызвали шквал возмущений среди остальных экспертов, приглашенных на передачу.
Во время программы обсуждался анимационный ролик, выпущенный на Украине. На нем герои выступают с осуждением в адрес РФ за мнимое уничтожение "древнеукраинской истории". Сама Соколовская заявила, что работу адресовали турецким коллегам для возможности "возвращения" Крыма в состав Украины при поддержке Анкары.
Также украинская журналистка добавила, что ей ближе военный преступник и пособник нацистов Роман Шухевич, нежели советский маршал, герой СССР Иван Кожедуб.
В ответ Шейнин сделал грубое замечание гостье , указав на то, что за шесть лет украинские власти смогли ей весьма эффективно "промыть мозги". Также телеведущий попросил отключить у Соколовской микрофон, заявив о том, что женщина лишь "отрабатывает пропаганду" с завидным цинизмом.
"Я это слышать больше не могу", – добавил ведущий.
Ранее Соколовская взбесилась на одной из украинских телепередач после слов зрителя о том, что Украине погрузилась в хаос после массовой десоветизации.
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