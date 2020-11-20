Батька посоветовал рабочим больше думать о семье, чем о коронавирусе

Демографическая яма наблюдается в России, Украине и странах Европы. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 ноября, выступая перед рабочими "Гомсельмаша".

Белорусский лидер заявил, что основная проблема государства заключается не в коронавирусной пандемии, которую Минск, по его словам, рано или поздно победит, а в рождаемости.

"Если каждая не будет рожать по двое-трое, то будет как в ЕС, России и Украине. Через 50 лет будет некому жить", – заявил Лукашенко.

Также он добавил, что правительству республики поручено рассмотреть вопрос об оказании мер поддержки для многодетных семей, передает "Спутник Белоруссия".

Глава государства отметил, что власти республики намерены выделить средства в размере 10 тыс. долларов на каждого ребенка после появления двоих первенцев в каждой семье. Также Лукашенко добавил, что при отсутствии детей страна лишается будущих рабочих рук. В таком случае под вопрос ставится необходимость получения образования, отмечает "БелТА".

Ранее Лукашенко заявил, что гражданский конфликт в республике начнется со дворов в Минске, в пределах которых собираются многочисленные протестующие. По мнению президента, появление мемориалов в память о погибшей оппозиции оказывает негативное психологическое воздействие на местное население.