"Жить некому будет": Лукашенко заявил о вымирании России

"Жить некому будет": Лукашенко заявил о вымирании России
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька посоветовал рабочим больше думать о семье, чем о коронавирусе

Демографическая яма наблюдается в России, Украине и странах Европы. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 ноября, выступая перед рабочими "Гомсельмаша".

Белорусский лидер заявил, что основная проблема государства заключается не в коронавирусной пандемии, которую Минск, по его словам, рано или поздно победит, а в рождаемости.

"Если каждая не будет рожать по двое-трое, то будет как в ЕС, России и Украине. Через 50 лет будет некому жить", – заявил Лукашенко.

Также он добавил, что правительству республики поручено рассмотреть вопрос об оказании мер поддержки для многодетных семей, передает "Спутник Белоруссия".

Глава государства отметил, что власти республики намерены выделить средства в размере 10 тыс. долларов на каждого ребенка после появления двоих первенцев в каждой семье. Также Лукашенко добавил, что при отсутствии детей страна лишается будущих рабочих рук. В таком случае под вопрос ставится необходимость получения образования, отмечает "БелТА".

Ранее Лукашенко заявил, что гражданский конфликт в республике начнется со дворов в Минске, в пределах которых собираются многочисленные протестующие. По мнению президента, появление мемориалов в память о погибшей оппозиции оказывает негативное психологическое воздействие на местное население.

Егор МАЛКОВ

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Вячеслав Москва
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Колхозник про свой колхоз забыл сказать, а ведь в нём за время независимости население уменьшилось на 8%.
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