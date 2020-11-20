Субсидия вместо пенсии: в России обсуждают новую выплату в 15 тысяч рублей

Субсидия вместо пенсии: в России обсуждают новую выплату в 15 тысяч рублей
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Дополнительные деньги позволят многодетным матерям продержаться до официального выхода на заслуженный отдых

После рождения третьего ребенка женщин можно отправлять на пенсию. С таким предложением выступил координатор общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков.

По его мнению, именно на женщинах лежит основная ответственность за решение демографической проблемы в РФ. Поэтому многодетных мам можно поощрять досрочным уходом на заслуженный отдых.

"Женщина заработала эту пенсию – она сделала свой вклад в демографию. Размер пенсии может составлять от 15 тысяч рублей",

приводит  News.ru слова Чеснокова. Автор идеи подчеркнул, что отправка на досрочную пенсию не должна быть обязательной. При желании женщина может продолжать работать, тогда при наступлении условий для назначения страховой пенсии ей будут положены обе выплаты.

Эту идею раскритиковал бывший глава Минтруда, депутат Сергей Калашников. По его мнению, мамам, родившим третьего ребенка, можно назначить поощрительные выплаты, но они должны отменяться с выходом на пенсию. Причем заканчивать трудовую деятельность раньше установленного сейчас срока Калашников женщинам не рекомендует.

"Если матерей отпускать на пенсию в раннем возрасте, они не заработают себе нормальной пенсии, у них не будет пенсионного стажа", 

передает мнение эксперта URA.RU.

Сейчас россиянка, родившая и воспитавшая трех детей, может уйти на пенсию не в 60 лет, а в 57. Но к этому возрасту у нее должно быть не менее 15 лет страхового стажа. Обо всех условиях досрочного выхода на пенсию "Утро.ру" рассказывало ранее. 

Ранее в России выдвинули предложение отпускать досрочно на пенсию и многодетных отцов.

Николай ВИКТОРОВ

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Все должны скинутся что бы, сидящие на пособиях ушли на пенсию раньше это просто огонь. А может надо создать условия где семью сможет нормально содержать мужчина? Деньгами вопрос демографии не решается, это комплекс мер.
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