Рейтинг экспертов в сфере волонтерства составлен в России

В первых рядах активисты и организации, оказывающие реальную помощь населению

Волонтеры начинают играть все более весомую роль в российском обществе. Особенно их помощь стала заметна в условиях эпидемии коронавируса. Центр политической конъюнктуры (ЦПК) представил первый в России рейтинг экспертов в сфере волонтерства.

Первую строчку в рейтинге заняла учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

На второй строке – директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров.

Тройку лидеров замыкает руководитель Добровольческого движения "Даниловцы" Юрий Белановский.

Высокую экспертную оценку получили также президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская, сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук, глава всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", Григорий Сергеев и другие активисты.

Всего в рейтинге отмечены 50 экспертов в сфере волонтерской деятельности, большинство из которых – руководители и сотрудники организаций, оказывающих конкретную помощь.

Составители рейтинга указывают на незаслуженное невнимание к волонтерской деятельности со стороны СМИ. При этом итоги опроса ВЦИОМ показывают, что россияне начинают все более высоко оценивать работу добровольцев. Это подтверждает и рост количества социально ориентированных НКО, претендующих на получение президентских грантов: на 2021 г. уже подано более 10 тыс.заявок.

Сбор информации для рейтинга ЦПК проходил с 15 августа по 15 ноября. При составлении учитывалось как упоминание эксперта в СМИ, так и оценка его деятельности коллегами, а также его популярность среди пользователей соцсетей.