Запрос оппозиционера напугал немецких депутатов

Алексей Навальный направил прошение на продление шенгенской визы для себя и своей семьи. Об этом рассказали депутаты из берлинского парламента.

Уже около трех месяцев оппозиционер находится в ФРГ. Он говорит, что ему требуется реабилитация после инцидента в Омске и продолжительной комы. Однако уже в сентябре он, полностью выздоровев, начал активно давать интервью – как российским, так и немецким журналистам. Навальный уверял, что как только это станет возможным, он вернется обратно в Россию и продолжит свою деятельность.

Тем не менее, как пишет издание "Комсомольская правда", сейчас активист придерживается несколько других намерений. Сенат Берлина несколько дней назад получил от Алексея запрос на продление визы – пока решение еще принимается.

Журналисты полагают, что оппозиционер во время перелета в Германию из Омска имел туристическую шенгенскую визу, которая предусматривает нахождение в ЕС в течение 90 дней суммарно за полгода. Однако теперь он намерен получить визу D – иными словами, национальную, которая позволяет гражданину находиться в Германии до 180 дней. Также ее наличие является одним из ключевых условий для получения немецкого гражданства.

Поскольку ответ на запрос оппозиционера дали в Сенате города – именно он принимает решение о предоставлении национальной визы, – СМИ полагают, что Навальный планирует и дальше остаться в Германии, как минимум, еще на 180 дней, если не получит гражданство.

"Похоже, что господин Навальный вполне здоров, и странно, отчего он не возвращается в Россию. Мы беспокоимся, что на его пребывание в ФРГ могут быть потрачены деньги немецкого налогоплательщика", – рассказал депутат Берлинского парламента Гуннар Линдеманн.

Сейчас Навального охраняют немецкие сотрудники спецслужб. Как он сам делился в интервью Юрию Дудю, подобное решение было принято властями Германии, о персональной охране Алексей не просил, поэтому и никаких расходов на ее содержание он не несет.

Несмотря на то, что "отравление" Навального до сих пор не доказано, часть западных стран призывает привлечь Россию к ответственности за инцидент. О подобном также настаивают в США – молчать на угрозы в Москве не стали.