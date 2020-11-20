Просит оставить в Германии: Навальный решил не возвращаться в Россию

Просит оставить в Германии: Навальный решил не возвращаться в Россию
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Запрос оппозиционера напугал немецких депутатов

Алексей Навальный направил прошение на продление шенгенской визы для себя и своей семьи. Об этом рассказали депутаты из берлинского парламента. 

Уже около трех месяцев оппозиционер находится в ФРГ. Он говорит, что ему требуется реабилитация после инцидента в Омске и продолжительной комы. Однако уже в сентябре он, полностью выздоровев, начал активно давать интервью – как российским, так и немецким журналистам. Навальный уверял, что как только это станет возможным, он вернется обратно в Россию и продолжит свою деятельность. 

Тем не менее, как пишет издание "Комсомольская правда", сейчас активист придерживается несколько других намерений. Сенат Берлина несколько дней назад получил от Алексея запрос на продление визы – пока решение еще принимается. 

Журналисты полагают, что оппозиционер во время перелета в Германию из Омска имел туристическую шенгенскую визу, которая предусматривает нахождение в ЕС в течение 90 дней суммарно за полгода. Однако теперь он намерен получить визу D – иными словами, национальную, которая позволяет гражданину находиться в Германии до 180 дней. Также ее наличие является одним из ключевых условий для получения немецкого гражданства. 

Поскольку ответ на запрос оппозиционера дали в Сенате города – именно он принимает решение о предоставлении национальной визы, – СМИ полагают, что Навальный планирует и дальше остаться в Германии, как минимум, еще на 180 дней, если не получит гражданство. 

"Похоже, что господин Навальный вполне здоров, и странно, отчего он не возвращается в Россию. Мы беспокоимся, что на его пребывание в ФРГ могут быть потрачены деньги немецкого налогоплательщика", – рассказал депутат Берлинского парламента Гуннар Линдеманн. 

Сейчас Навального охраняют немецкие сотрудники спецслужб. Как он сам делился в интервью Юрию Дудю, подобное решение было принято властями Германии, о персональной охране Алексей не просил, поэтому и никаких расходов на ее содержание он не несет.

Несмотря на то, что "отравление" Навального до сих пор не доказано, часть западных стран призывает привлечь Россию к ответственности за инцидент. О подобном также настаивают в США – молчать на угрозы в Москве не стали

Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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Козел он и в Африке козел.Этот человечек не стоит даже маленького снисхождения от людей,он просто <цензура> плавающее по информационной вонючей жиже.Не хочется слышать через десять лет его вопли о демократии и я хочу домой.Козел запомни твой дом сначала прииски Магадана отработай тот вред что ты принес стране а потом вопли ПРОСТИТЕ ЛЮДИ.
Гость
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В Германии любят предателей и лелеют. Хотя в уме держат, что они предадут и Германию тоже... при случае.
Ну а кто же сомневался?
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Мерзавец достиг своей цели!
Теперь будет <цензура> тявкать из Германии ка Тихановская и гонорары за это неплохие получать (не зарабатывать).
Гость
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Вот и закончилась бравада у героя. Немцам надо бы сказочку прочитать : "...была у зайца избушка лубяная, а у лисы - ледяная..."
Гость
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Главное чтобы здесь этой твари не было.
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