Сугробы не будут таять всю следующую неделю

В Москве начался первый в этом году снегопад. К вечеру 20 ноября он усилится, и уже субботним утром жители столицы смогут насладиться зимним пейзажем. Прогноз погоды на выходные озвучили синоптики.

Из-за осадков в некоторый районах города появится "снежный накат". Ночью станет холоднее – температура опустится до – 2℃, говорится на сайте Гидрометцентра. К утру 21 ноября в Москве выпадет до 8 см осадков, передает "Интерфакс".

При этом в течение дня снег не растает из-за отрицательной температуры. Кроме того, погода улучшится – порывы ветра будут достигать 3-8 м/с вместо сегодняшних 12-15 м/с.

"Завтра будет более спокойный, по-настоящему зимний день со снежком и практически такая же погода будет у нас в воскресенье",

– сообщила РИА "Новости" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, 23 ноября в Москве вновь может пойти снег, и такая погода продержится всю следующую неделю.