Ссора с Москвой больно ударила по украинским авиаперевозчикам

Компании терпят колоссальные убытки из-за крюка вокруг российской территории

Конфликт с Москвой и прекращение авиасообщения с Россией нанесли фатальный ущерб украинской авиации. Об этом заявил бывший глава авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Юрий Мирошников. Его слова приводит издание "Экономика сегодня", ссылаясь на "33 канал".

По словам бывшего топ-менеджера, местные авиакомпании оказались в тяжелом положении, после того как Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, которые принадлежат украинским авиаперевозчикам. В итоге самолеты приходится направлять в обход российского воздушного пространство и сжигать лишнее топливо. В итоге это сказывается на стоимости билетов в другие страны.

Как подчеркнул Мирошников, последние пять лет украинские компании вынуждены летать в восточных направлениях по экономически невыгодным маршрутам и тратить на это больше времени и средств.

Кроме того, в некоторых случаях невозможен транзит из европейских стран в Юго-Восточную Азию и обратно. Из-за последствий конфликта между Москвой и Киевом, по мнению Мирошникова, отрасль вряд ли восстановится в ближайшее время.

Три года назад министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что российские авиакомпании с момента запрета полетов и транзита между РФ и Украиной получили больше убытков. Впрочем, сейчас терпят колоссальные убытки все авиакомпании из-за пандемии COVID-19. Тот же Мирошников уже говорил, что после снятия карантина зарубежные компании потеснят украинские.