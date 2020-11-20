Ей было 58 лет

Стало известно о том, что ушла из жизни жена экс-президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян. Сообщается, что смерть наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Трагическую новость подтвердили в офисе бывшего главы государства.

"Офис третьего президента РА выражает глубокие соболезнования Сержу Саргсяну, его семье, родным и близким", – говорится в публикации.

16 ноября Риту Саргсян перевели в реанимацию. Некоторое время она находилась в медицинском центре "Наири", передает "Sputnik Армения". Женщине было 58 лет.

Когда состояние женщины начало стремительно ухудшаться, было принято решение перевезти ее в Германию. К сожалению, спасти жену экс-президента Армении не удалось.