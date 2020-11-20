Она запомнилась зрителю по фильму "Домовой" и проекту "Наша Russia"

Людмилу Князеву обнаружили мертвой в собственной квартире. Сообщается, что актриса лежала в луже крови в одной из комнат.

За некоторое время до обнаружения трупа артистки в полицию обратилась ее внучка Мария. Женщина заявила, что бабушка перестала выходить на связь. Оперативники прибыли по нужному адресу и вскрыли дверь, передает "Комсомольская Правда".

В настоящее время проводится проверка по факту смерти Людмилы Князевой. Звезде шоу "Наша Russia" было 82 года.

Актриса снялась во многих российских сериалах. Среди них – "Глухарь", "Пятницкий", "Москва. Три вокзала", "Паутина" и другие.