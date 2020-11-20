Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Китайцы заявили, что у Путина нашелся новый преемник, который справится с Западом, а Навальный решил не возвращаться в Россию – эти и другие новости в ежедневной подборке.
Политика
СМИ заявили, что Германия устроит битву с США за "Северный поток – 2".
Каспаров назвал условие, при котором Россия передаст Крым Украине.
Лукашенко решил запугать Россию, чтобы получить от нее помощь, не выполняя обязанности по Союзному государству.
В США раскрыли схему нарушений на президентских выборах.
Немцы отомстили США за обман с субсидиями.
Лукашенко заявил, что народ России вымирает.
Разведчики России и Белоруссии раскрыли американцев в Польше.
В Китае назвали преемника Владимира Путина. Полагают, что он сможет проучить США.
Санду посоветовали вежливей разговаривать с Москвой, чтобы не столкнуть в будущем с неприятными последствиями.
Макрон предъявил России новые претензии.
Немцы испугались нового запроса Навального к властям.
Экономика
Экономист озвучил прогноз по курсу доллара на ближайшие годы.
Армия
Советский штурмовик Ил-40 искренне удивил американцев.
Турция готовится в любой момент отправить свои войска в Карабах.
Жизнь
Россиянам предложили выплатить "подарок" к Новому году от государства.
Вместо Белоруссии ЧМ по футболу может пройти в России.
Шоу-бизнес
Похороны Виктюка обернулись скандалом.
У Бузовой случился инсульт.
Шпица поругалась с Дибровым.
Первый канал остался без популярной ведущей.
Аршавин отсудил алименты у Барановской.
Москва разжигает антифранцузские настроения, считает президент
Некоторые считают, что следующий президент будет намного жестче нынешнего