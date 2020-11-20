Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Китайцы заявили, что у Путина нашелся новый преемник, который справится с Западом, а Навальный решил не возвращаться в Россию – эти и другие новости в ежедневной подборке.

Политика

СМИ заявили, что Германия устроит битву с США за "Северный поток – 2".

Каспаров назвал условие, при котором Россия передаст Крым Украине.

Лукашенко решил запугать Россию, чтобы получить от нее помощь, не выполняя обязанности по Союзному государству.

В США раскрыли схему нарушений на президентских выборах.

Немцы отомстили США за обман с субсидиями.

Лукашенко заявил, что народ России вымирает.

Разведчики России и Белоруссии раскрыли американцев в Польше.

В Китае назвали преемника Владимира Путина. Полагают, что он сможет проучить США.

Санду посоветовали вежливей разговаривать с Москвой, чтобы не столкнуть в будущем с неприятными последствиями.

Макрон предъявил России новые претензии.

Немцы испугались нового запроса Навального к властям.

Экономика

Экономист озвучил прогноз по курсу доллара на ближайшие годы.

Армия

Советский штурмовик Ил-40 искренне удивил американцев.

Турция готовится в любой момент отправить свои войска в Карабах.

Жизнь

Россиянам предложили выплатить "подарок" к Новому году от государства.

Вместо Белоруссии ЧМ по футболу может пройти в России.

Шоу-бизнес

Похороны Виктюка обернулись скандалом.

У Бузовой случился инсульт.

Шпица поругалась с Дибровым.

Первый канал остался без популярной ведущей.

Аршавин отсудил алименты у Барановской.