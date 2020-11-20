Что случилось сегодня: последние новости на 20 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 20 ноября
Владимир Путин. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Китайцы заявили, что у Путина нашелся новый преемник, который справится с Западом, а Навальный решил не возвращаться в Россию – эти и другие новости в ежедневной подборке. 

Политика

СМИ заявили, что Германия устроит битву с США за "Северный поток – 2". 

Каспаров назвал условие, при котором Россия передаст Крым Украине.

Лукашенко решил запугать Россию, чтобы получить от нее помощь, не выполняя обязанности по Союзному государству. 

В США раскрыли схему нарушений на президентских выборах. 

Немцы отомстили США за обман с субсидиями. 

Лукашенко заявил, что народ России вымирает

Разведчики России и Белоруссии раскрыли американцев в Польше.

В Китае назвали преемника Владимира Путина. Полагают, что он сможет проучить США. 

Санду посоветовали вежливей разговаривать с Москвой, чтобы не столкнуть в будущем с неприятными последствиями. 

Макрон предъявил России новые претензии. 

Немцы испугались нового запроса Навального к властям. 

Экономика

Экономист озвучил прогноз по курсу доллара на ближайшие годы. 

Армия

Советский штурмовик Ил-40 искренне удивил американцев.

Турция готовится в любой момент отправить свои войска в Карабах. 

Жизнь

Россиянам предложили выплатить "подарок" к Новому году от государства. 

Вместо Белоруссии ЧМ по футболу может пройти в России. 

Шоу-бизнес

Похороны Виктюка обернулись скандалом.

У Бузовой случился инсульт. 

Шпица поругалась с Дибровым. 

Первый канал остался без популярной ведущей.

Аршавин отсудил алименты у Барановской. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Макрон предъявил России новые обвинения

Москва разжигает антифранцузские настроения, считает президент

Поставит Запад на колени: в Китае назвали преемника Путина

Некоторые считают, что следующий президент будет намного жестче нынешнего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей