Украинцы посмеялись над отношениями президента с сыном

Новые выпуски шоу "Вечерний квартал" продолжают появляться даже после ухода его основателя Владимира Зеленского. Недавно пародисты в очередной раз высмеяли Александра Лукашенко, записав ролик о его сыне Николае и протестах в Белоруссии.

Украинские юмористы изобразили белорусского лидера и наследника, недовольного действиями родителя. В сценке Николай заявил, что хотел бы жить, как его сверстники: иметь друзей, встречаться с девушками и ходить на митинги. Кроме того, Лукашенко не нравится, что его называют внебрачным сыном главы Республики.

"Мне надоело быть сыном президента", – заявил актер, сыгравший наследника. "Сыном императора или царя хочешь быть?" – предложил ему "отец". Александра Лукашенко изобразили зависимым от Владимира Путина, прикрывающимся силовиками, а также заботливым, но чрезмерно опекающим родителем, который не слышит желаний своего ребенка.

В конце выступления Николай предложил президенту бежать из страны, и родственники даже принялись смотреть видеоинструкции в Интернете. Тут комики также высмеяли то, что Лукашенко не слишком разбирается в современных технологиях – так, в пародии он даже не смог включить ноутбук без помощи сына.

Судя по реакции зрителей, выступление украинских артистов им понравилось. Оценили номер и в комментариях Ютуб-канала "Студия Квартал 95 Online": "Сценка смешная, ситуация страшная", "Молодцы", "Спасибо за шикарный стеб".

Напомним, что шоу выпускает компания "Студия Квартал-95", созданная Владимиром Зеленским. Он ушел из команды после избрания на пост главы Украины, однако намерен вернуться, когда его президентский срок подойдет к концу, передает РИА "Новости".

Ранее в Сети посмеялись над инаугурацией Лукашенко.