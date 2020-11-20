Никто из оказавшихся в здании людей не пострадал

В Тбилиси вооруженный мужчина взял в заложники девять человек. Происшествие случилось в микрофинансовой организации на проспекте Церетели, сообщили в МВД.

В результате переговоров полиции удалось освободить заложников. Захватчика задержали, но следственные действия продолжаются, передает РИА "Новости".

По некоторым данным, нападавших было двое. "Свободная пресса" уточняет, что они были вооружены гранатами. Проводится дополнительная проверка.

Во время захвата мужчина сообщил в видеообращении, что требует понижения банковских процентов, цен на лекарства и запрета азартных игр.

Месяц назад в грузинском городе Зугдиди также произошел вооруженный захват банка с заложниками. По сообщениям СМИ, преступник похитил полмиллиона долларов и скрылся.

