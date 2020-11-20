Захватчика заложников в Тбилиси задержали

Никто из оказавшихся в здании людей не пострадал

В Тбилиси вооруженный мужчина взял в заложники девять человек. Происшествие случилось в микрофинансовой организации на проспекте Церетели, сообщили в МВД.

В результате переговоров полиции удалось освободить заложников. Захватчика задержали, но следственные действия продолжаются, передает РИА "Новости".

По некоторым данным, нападавших было двое. "Свободная пресса" уточняет, что они были вооружены гранатами. Проводится дополнительная проверка.

Во время захвата мужчина сообщил в видеообращении, что требует понижения банковских процентов, цен на лекарства и запрета азартных игр.

Месяц назад в грузинском городе Зугдиди также произошел вооруженный захват банка с заложниками. По сообщениям СМИ, преступник похитил полмиллиона долларов и скрылся.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Макрон предъявил России новые обвинения

Москва разжигает антифранцузские настроения, считает президент

Поставит Запад на колени: в Китае назвали преемника Путина

Некоторые считают, что следующий президент будет намного жестче нынешнего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей