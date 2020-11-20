В Подмосковье спасли парализованного пенсионера

Мужчину доставили в больницу

Спасатели из подмосковного поселка Серебряные Пруды вскрыли квартиру, в которой жил парализованный мужчина. Вызов поступил от родственников 82-летнего пенсионера – они заявили, что тот перестал выходить на связь.

Прибыв по нужному адресу и взломав дверной замок, спасатели обнаружили лежащего на полу пенсионера. Оказалось, что мужчина упал и не смог подняться, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

За пожилым человеком приехала скорая. Мужчину отвезли в больницу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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