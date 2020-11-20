От мемориала в Праге не осталось и следа

Власти района Прага-6 снесли пьедестал, на котором ранее стоял памятник маршалу Коневу на площади Интербригады. Теперь мемориал считается полностью уничтоженным, заявили в посольстве России в Чехии.

Напомним, около полугода назад разгорелся крупный скандал со сносом памятника Коневу. Накануне годовщины 75-летия Великой Победы власти муниципалитета Прага-6 решили демонтировать мемориал. Российские власти пытались урегулировать конфликт, пытаясь договориться хотя бы о передаче памятника России, однако власти Чехии довольно уклончиво отвечали на все требования.

В свою очередь, в России приняли закон об ответственности за осквернение памятников, посвященных подвигам советских солдат в период Второй мировой войны. Сейчас на главу Прага-6, отдавшего приказ о сносе памятника в России возбуждено уголовное дело.

Российское посольство призвало чешскую сторону к выполнению своих обязанностей – как минимум, вернуться к обсуждению вопроса демонтажа памятника, о начале которого было объявлено еще полгода назад. По словам дипломатов, до сих пор к консультациям стороны не вернулись, поскольку чехи уклоняются от диалога, пишут они в "Фесбуке".

Маршал Конев в мае 1945 года руководил операцией по освобождению Праги. За то, что полководец спас столицу Чехии от уничтожения, в 1980-ом году ему воздвигли памятник. Мемориал попадает под правовую защиту благодаря российско-чешскому Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве, из-за чего снос считается его нарушением.