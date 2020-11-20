Россияне пошли на неожиданный шаг ради спасения сбережений

Россияне пошли на неожиданный шаг ради спасения сбережений
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жители нашей страны массово скупают недвижимость

Настоящий "квартирный бум" на рынке недвижимости в России отметили эксперты в этом году. Спрос на покупку квартир на фоне пандемии коронавируса заметно вырос. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на данные Росреестра.

Страх россиян потерять свои сбережения привел к увеличению продаж вторичного жилья. Несмотря на то что осенью цены повысились почти на 1,5% по сравнению с весной 2020 г., было заключено на 51% больше договоров купли-продажи - 2,47 млн за три квартала.

А вот новостройки, наоборот, стали пользоваться меньшим спросом, заметили аналитики. Количество сделок по сравнению с прошлым годом снизилось на 20%. Это связано с тем, что цена за квадратный метр в новых домах продолжает расти, в то время как на вторичном рынке изменения не такие явные. Как пишет РИА ФАН, повышение стоимости, скорее всего, будет постепенным.

В этом году россияне также побили рекорд по ипотеке, что и спровоцировало рост цен.

Карина СИРАЗОВА

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