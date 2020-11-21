Правительство готовит эксперимент с выплатой пособий и льгот

Правительство готовит эксперимент с выплатой пособий и льгот
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кабмин намерен самостоятельно выбирать, кому положены деньги

Правительство намерено поменять порядок предоставления выплат и льгот нуждающимся категориям граждан. Теперь с помощью специальной цифровой платформы будут выявлять тех, кто должен получить помощь от государства. Заявления на пособия и выплаты планируют исключить. 

Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании по по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы. Он сообщил, что правительство намерено самостоятельно обрабатывать весь спектр необходимой информации о гражданах и, делая выводы на основании данных о доходах, назначать льготы и выплаты автоматически. 

Премьер объяснил, что далеко не все люди знают, что им положены какие-либо выплаты от государства. Подобная система начисления выплат позволит обеспечивать людей дополнительной помощью от государства по упрощенной системе. 

Для того, чтобы ее можно было запустить, в стране планируется создание единой цифровой платформы в социальной сфере, которая будет обрабатывать данные о гражданах, пишет "Коммерсантъ". 

Мишустин напомнил, что пандемия серьезно отразилась на доходах россиян, и правительство помогло им дополнительными выплатами. 

Ранее в России обсудили пенсию для многодетных матерей. После рождения третьего ребенка их предлагают отправлять на отдых. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Макрон предъявил России новые обвинения

Москва разжигает антифранцузские настроения, считает президент

Поставит Запад на колени: в Китае назвали преемника Путина

Некоторые считают, что следующий президент будет намного жестче нынешнего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей