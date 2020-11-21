Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Правительство намерено поменять порядок предоставления выплат и льгот нуждающимся категориям граждан. Теперь с помощью специальной цифровой платформы будут выявлять тех, кто должен получить помощь от государства. Заявления на пособия и выплаты планируют исключить.
Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании по по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы. Он сообщил, что правительство намерено самостоятельно обрабатывать весь спектр необходимой информации о гражданах и, делая выводы на основании данных о доходах, назначать льготы и выплаты автоматически.
Премьер объяснил, что далеко не все люди знают, что им положены какие-либо выплаты от государства. Подобная система начисления выплат позволит обеспечивать людей дополнительной помощью от государства по упрощенной системе.
Для того, чтобы ее можно было запустить, в стране планируется создание единой цифровой платформы в социальной сфере, которая будет обрабатывать данные о гражданах, пишет "Коммерсантъ".
Мишустин напомнил, что пандемия серьезно отразилась на доходах россиян, и правительство помогло им дополнительными выплатами.
Ранее в России обсудили пенсию для многодетных матерей. После рождения третьего ребенка их предлагают отправлять на отдых.
Москва разжигает антифранцузские настроения, считает президент
Некоторые считают, что следующий президент будет намного жестче нынешнего