Кабмин намерен самостоятельно выбирать, кому положены деньги

Правительство намерено поменять порядок предоставления выплат и льгот нуждающимся категориям граждан. Теперь с помощью специальной цифровой платформы будут выявлять тех, кто должен получить помощь от государства. Заявления на пособия и выплаты планируют исключить.

Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании по по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы. Он сообщил, что правительство намерено самостоятельно обрабатывать весь спектр необходимой информации о гражданах и, делая выводы на основании данных о доходах, назначать льготы и выплаты автоматически.

Премьер объяснил, что далеко не все люди знают, что им положены какие-либо выплаты от государства. Подобная система начисления выплат позволит обеспечивать людей дополнительной помощью от государства по упрощенной системе.

Для того, чтобы ее можно было запустить, в стране планируется создание единой цифровой платформы в социальной сфере, которая будет обрабатывать данные о гражданах, пишет "Коммерсантъ".

Мишустин напомнил, что пандемия серьезно отразилась на доходах россиян, и правительство помогло им дополнительными выплатами.

Ранее в России обсудили пенсию для многодетных матерей. После рождения третьего ребенка их предлагают отправлять на отдых.