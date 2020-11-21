Украина лишилась знаменитого советского завода

Украина лишилась знаменитого советского завода
КрАЗ. Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Предприятие с мировым именем отправилось на свалку истории в угоду стандартам НАТО

Банкротство знаменитого Кременчугского автозавода (КрАЗ) является серьезнейшей потерей для военной промышленности. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Сергей Суворов.

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Александр Миронюк заявил, что украинские военнослужащие пересядут из привычных КрАЗов на чешские "Татры". На шасси, произведенные в Чехии, поставят реактивную систему залпового огня "Буревий". В военном ведомстве Незалежной уверены, что такое решение пойдет на благо Киеву – "Татра" соответствует стандартам НАТО. На чешские грузовики установят реактивные системы "Ольху" с "Нептуном".

Специалист уверен, что банкротство завода, который когда-то был широко распространен в советской и российской армиях, ударило по военной промышленности Украины. В свое время на КрАЗе выпускались хорошие и проверенные на надежность временем машины.

"Жаль предприятие", – добавил Суворов в интервью mk.ru.

Ранее в Сети появилось видео с испытаниями РСЗО "Буревий", опубликованном украинским изданием Defense Express. Согласно приведенным данным, ВС Незалежной пользуются старыми реактивными снарядами, а также новыми разработками с дальностью до 65 км.

Егор МАЛКОВ

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М
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арба и упряжки из самих свиней,вот светлое и настоящее европейской агрорепсовой сверх державы
ну зачем им техника,есть дереья,можно по ним прыжками передвигаться как их предки пока россия не окультурила,увы,россия ушла а прыжки по деревья (наследственное) остались,т.е вернулись
что может быть величавее прыжки в кружевном белье с кастрюлькой по самые уши
вперед,свинорылые,хероям сала и квартиру метр на два!
Гость
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дествительно, свинорылых возить на убой сподручнее в татрах
Гость
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Какой завод? Их польский пан опять в холопы взял и кружевные трусселя на голову отдел под кастрюлю вместо подшлемника, заводы их теперь не интересуют.
Гость
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Что, ещё не все бабуины декоммунизировали? Недолго осталось..
вот
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Стеклянный <цензура>....... дураку не на долго
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