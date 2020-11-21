Предприятие с мировым именем отправилось на свалку истории в угоду стандартам НАТО

Банкротство знаменитого Кременчугского автозавода (КрАЗ) является серьезнейшей потерей для военной промышленности. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Сергей Суворов.

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Александр Миронюк заявил, что украинские военнослужащие пересядут из привычных КрАЗов на чешские "Татры". На шасси, произведенные в Чехии, поставят реактивную систему залпового огня "Буревий". В военном ведомстве Незалежной уверены, что такое решение пойдет на благо Киеву – "Татра" соответствует стандартам НАТО. На чешские грузовики установят реактивные системы "Ольху" с "Нептуном".

Специалист уверен, что банкротство завода, который когда-то был широко распространен в советской и российской армиях, ударило по военной промышленности Украины. В свое время на КрАЗе выпускались хорошие и проверенные на надежность временем машины.

"Жаль предприятие", – добавил Суворов в интервью mk.ru.

Ранее в Сети появилось видео с испытаниями РСЗО "Буревий", опубликованном украинским изданием Defense Express. Согласно приведенным данным, ВС Незалежной пользуются старыми реактивными снарядами, а также новыми разработками с дальностью до 65 км.