Ситуация непростая: что происходит на острове Русский после закрытия моста

Многие жители остались без света и воды

Власти Приморского края закрыли единственный ведущий к острову Русский сухопутный доступ – сейчас движение по мосту из Владивостока полностью перекрыто, как минимум, до воскресенья. Причина кроется в непогоде, из-за которой у моста обледенели ванты. Передвигаться по нему на автомобиле сейчас попросту опасно.

"Падая на проезжую часть, ледяные глыбы выбивают даже куски асфальта", – передает сообщение пресс-службы правительства Приморского края "Говорит Москва".

Из-за закрытия моста жители острова столкнулись с серьезнейшим дефицитом воды и соли. Накануне там в результате сильного ветра и ледяного дождя были повреждены линии электроснабжения, в из-за чего часть домов осталась без света. У других жителей проблема иная – с четверга прекратились подачи воды.

В магазинах моментально разобрали спички, пресную воду и газовые баллоны. Как пишет РИА "Новости", хлеба в продаже тоже уже нет.

Продавцы ждут поставок дефицитных товаров не раньше воскресенья – тогда, предположительно, должны закончиться работы на мосту и движение откроют. По-другому пути привезти необходимый ассортимент не выйдет. Единственным способом транспортного общения острова с сухопутной частью станет паром, который запустили власти для вывоза людей. Он также может вмещать до 20 машин.

На острове Русский живет около пяти тысяч человек. На нем расположен Дальневосточный федеральный университет, а также военная часть.