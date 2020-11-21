Ситуация непростая: что происходит на острове Русский после закрытия моста

Ситуация непростая: что происходит на острове Русский после закрытия моста
Фото: Frank Ward/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Многие жители остались без света и воды

Власти Приморского края закрыли единственный ведущий к острову Русский сухопутный доступ – сейчас движение по мосту из Владивостока полностью перекрыто, как минимум, до воскресенья. Причина кроется в непогоде, из-за которой у моста обледенели ванты. Передвигаться по нему на автомобиле сейчас попросту опасно. 

"Падая на проезжую часть, ледяные глыбы выбивают даже куски асфальта", – передает сообщение пресс-службы правительства Приморского края "Говорит Москва". 

Из-за закрытия моста жители острова столкнулись с серьезнейшим дефицитом воды и соли. Накануне там в результате сильного ветра и ледяного дождя были повреждены линии электроснабжения, в из-за чего часть домов осталась без света. У других жителей проблема иная – с четверга прекратились подачи воды. 

В магазинах моментально разобрали спички, пресную воду и газовые баллоны. Как пишет РИА "Новости", хлеба в продаже тоже уже нет. 

Продавцы ждут поставок дефицитных товаров не раньше воскресенья – тогда, предположительно, должны закончиться работы на мосту и движение откроют. По-другому пути привезти необходимый ассортимент не выйдет. Единственным способом транспортного общения острова с сухопутной частью станет паром, который запустили власти для вывоза людей. Он также может вмещать до 20 машин. 

На острове Русский живет около пяти тысяч человек. На нем расположен Дальневосточный федеральный университет, а также военная часть. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Придется тяжело: Байден спровоцировал борьбу между Зеленским и Порошенко

Политики пытаются отчаянно угодить республиканцу

В Европе заговорили об отмене санкций против России из-за Украины

Таким образом европейцы планируют укрепить доверие между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей