Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Европейцы подумывают об отмене санкций против России, а Алиев разоблачил действия Франции и США в Нагорном Карабахе – эти и другие новости в ежедневной подборке.

Политика

В Европе заговорили об отмене санкций против России, введенных в связи с конфликтом на востоке Украины. Полагают, что так страны приблизятся к решению давней проблемы.

Додон указал Санду на серьезную ошибку, касающуюся ее позиции по России.

После победы Байдена на выборах между Зеленским и Порошенко началась схватка за покровительство нового главы США.

Эксперт назвал условие, при котором русские сбегут из Приднестровья.

Россия ответила Великобритании новыми санкциями в связи с делом Магнитского.

МИД РФ ответил на недоразумения с российским флагом в Армении во время встречи Лаврова и Пашиняна.

Алиев разоблачил США и Францию в Карабахе. Президент привел неопровержимые доказательства участия военных в конфликте.

Экономика

США дошли до открытых угроз в отношении участников строительства "Северного потока – 2".

Жизнь

Правительство России планирует отказаться от заявления на пособия и выплаты. Государство намерено самостоятельно определять, кто достоин финансовой помощи.

Украина лишилась знаменитого советского завода.

После закрытия моста на остров Русский жители остались без света и воды. Ситуацию ухудшает и то, что полки магазинов опустели. По сути, граждане остались практически без сообщения с материковой частью.

Шоу-бизнес

Евгению Медведеву не выпускают из дома из-за болезни.

Шнуров и Баста устроили перепалку на шоу "Голос".

СМИ раскрыли подробности встречи Жигунова и Заворотнюк на новой передаче у Малахова.

Поклонников шокировало новое фото с могилы Джигарханяна.

Барановская поиздевалась над Аршавиным после того, как футболист отсудил у нее алименты.

Кабо тяжело справляется с предательством мужа.