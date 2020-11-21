Что случилось сегодня: последние новости на 21 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 21 ноября
Фото: Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Европейцы подумывают об отмене санкций против России, а Алиев разоблачил действия Франции и США в Нагорном Карабахе – эти и другие новости в ежедневной подборке. 

Политика

В Европе заговорили об отмене санкций против России, введенных в связи с конфликтом на востоке Украины. Полагают, что так страны приблизятся к решению давней проблемы. 

Додон указал Санду на серьезную ошибку, касающуюся ее позиции по России. 

После победы Байдена на выборах между Зеленским и Порошенко началась схватка за покровительство нового главы США. 

Эксперт назвал условие, при котором русские сбегут из Приднестровья. 

Россия ответила Великобритании новыми санкциями в связи с делом Магнитского. 

МИД РФ ответил на недоразумения с российским флагом в Армении во время встречи Лаврова и Пашиняна.

Алиев разоблачил США и Францию в Карабахе. Президент привел неопровержимые доказательства участия военных в конфликте.  

Экономика

США дошли до открытых угроз в отношении участников строительства "Северного потока – 2".

Жизнь

Правительство России планирует отказаться от заявления на пособия и выплаты. Государство намерено самостоятельно определять, кто достоин финансовой помощи. 

Украина лишилась знаменитого советского завода. 

После закрытия моста на остров Русский жители остались без света и воды. Ситуацию ухудшает и то, что полки магазинов опустели. По сути, граждане остались практически без сообщения с материковой частью.

Шоу-бизнес

Евгению Медведеву не выпускают из дома из-за болезни. 

Шнуров и Баста устроили перепалку на шоу "Голос". 

СМИ раскрыли подробности встречи Жигунова и Заворотнюк на новой передаче у Малахова. 

Поклонников шокировало новое фото с могилы Джигарханяна. 

Барановская поиздевалась над Аршавиным после того, как футболист отсудил у нее алименты. 

Кабо тяжело справляется с предательством мужа. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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