Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Европейцы подумывают об отмене санкций против России, а Алиев разоблачил действия Франции и США в Нагорном Карабахе – эти и другие новости в ежедневной подборке.
Политика
В Европе заговорили об отмене санкций против России, введенных в связи с конфликтом на востоке Украины. Полагают, что так страны приблизятся к решению давней проблемы.
Додон указал Санду на серьезную ошибку, касающуюся ее позиции по России.
После победы Байдена на выборах между Зеленским и Порошенко началась схватка за покровительство нового главы США.
Эксперт назвал условие, при котором русские сбегут из Приднестровья.
Россия ответила Великобритании новыми санкциями в связи с делом Магнитского.
МИД РФ ответил на недоразумения с российским флагом в Армении во время встречи Лаврова и Пашиняна.
Алиев разоблачил США и Францию в Карабахе. Президент привел неопровержимые доказательства участия военных в конфликте.
Экономика
США дошли до открытых угроз в отношении участников строительства "Северного потока – 2".
Жизнь
Правительство России планирует отказаться от заявления на пособия и выплаты. Государство намерено самостоятельно определять, кто достоин финансовой помощи.
Украина лишилась знаменитого советского завода.
После закрытия моста на остров Русский жители остались без света и воды. Ситуацию ухудшает и то, что полки магазинов опустели. По сути, граждане остались практически без сообщения с материковой частью.
Шоу-бизнес
Евгению Медведеву не выпускают из дома из-за болезни.
Шнуров и Баста устроили перепалку на шоу "Голос".
СМИ раскрыли подробности встречи Жигунова и Заворотнюк на новой передаче у Малахова.
Поклонников шокировало новое фото с могилы Джигарханяна.
Барановская поиздевалась над Аршавиным после того, как футболист отсудил у нее алименты.
Кабо тяжело справляется с предательством мужа.
Глава Молдавии уверен, что риторика победителя президентских выборов ухудшит положение в республике
Таким образом европейцы планируют укрепить доверие между странами