Смешные анекдоты на 22 ноября

Смешные анекдоты на 22 ноября
Фото: pixabay.com
Подборка шуток принесет вам хорошее настроение
  • Недавно узнал, что все, кто пишет в Интернете сообщения в духе "Научу много зарабатывать в Сети", забывают дописывать "для себя". 


  • Женщины вечно от мужиков много хотят. А вот им ничего не нужно. Разве чтобы красивой была, любила, верность хранила, вкусно готовила, дома убирала, деньги в дом приносила, с друзьями с легкостью отпускала, конфликтов не устраивала... Неужели это так сложно?


  • Едет в поезде гроссмейстер. Мается от скуки. Предлагает уже изрядно принявшему соседу сыграть партию в шахматы. Все заканчивается феноменальным разгромом профессионала. Тот восхищается своим попутчиком:

– Какая отличная партия! Подумать только! Если бы вы тогда пошли ладьей, то разгромили бы меня еще раньше.

– Ой, а ее тоже двигать можно было?


  • Администратор ресторана, не выдерживав нахального поведения гостя, решил за шиворот выставить того из заведения:

– Вы за это поплатитесь!, – заявил буян, – Я, между прочим, королевских кровей!

– Ой, прошу прощения, сэр. Удачного вам полета! – продолжил тот свое дело. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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