Смешные анекдоты на 22 ноября

Курс рубля
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– Какая отличная партия! Подумать только! Если бы вы тогда пошли ладьей, то разгромили бы меня еще раньше.
– Ой, а ее тоже двигать можно было?
– Вы за это поплатитесь!, – заявил буян, – Я, между прочим, королевских кровей!
– Ой, прошу прощения, сэр. Удачного вам полета! – продолжил тот свое дело.
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