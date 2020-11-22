Смешные анекдоты на 23 ноября

Понедельник - день веселый. Начните рабочую неделю с приколами от "Утро.ру".

Одна подруга за чашечкой кофе жалуется другой:

– Я вот точно умею хранить чужие тайны! А те, кому я их рассказываю, нет!

31 декабря люди будут звонить своим приятелям, у которых другой часовой пояс и новый год уже наступил, и вместо поздравлений уточнять, точно ли уже все закончилось.





Усталый муж приходит с работы, жены нет. И тут же получает сообщение в WhatsApp.

– Коля, ушла в гараж, будем с подружками масло менять. А ты где обычно пиво покупаешь?





Охранник, которому не достался бесконтактный термометр, весь день чмокал в лоб посетителей торгового центра.





Шерлок Холмс спрашивает слугу за завтраком.

– Что это за вой раздается на болотах?

– Это народ вспомнил, что подарки на Новый год еще не куплены, сэр.