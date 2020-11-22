Смешные анекдоты на 23 ноября

Курс рубля
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– Я вот точно умею хранить чужие тайны! А те, кому я их рассказываю, нет!
– Коля, ушла в гараж, будем с подружками масло менять. А ты где обычно пиво покупаешь?
– Что это за вой раздается на болотах?
– Это народ вспомнил, что подарки на Новый год еще не куплены, сэр.
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