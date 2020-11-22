Смешные анекдоты на 23 ноября

Смешные анекдоты на 23 ноября
Фото: pixabay.com
Понедельник - день веселый. Начните рабочую неделю с приколами от "Утро.ру".
  • Одна подруга за чашечкой кофе жалуется другой:

– Я вот точно умею хранить чужие тайны! А те, кому я их рассказываю, нет!

  • 31 декабря люди будут звонить своим приятелям, у которых другой часовой пояс и новый год уже наступил, и вместо поздравлений уточнять, точно ли уже все закончилось.


  • Усталый муж приходит с работы, жены нет. И тут же получает сообщение в WhatsApp.

– Коля, ушла в гараж, будем с подружками масло менять. А ты где обычно пиво покупаешь?


  • Охранник, которому не достался бесконтактный термометр, весь день чмокал в лоб посетителей торгового центра.


  • Шерлок Холмс спрашивает слугу за завтраком.

– Что это за вой раздается на болотах?

– Это народ вспомнил, что подарки на Новый год еще не куплены, сэр.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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