Каким бы сложным ни был нынешний год, в дальнейшем человечество ждут еще большие потрясения

Один из самых известных провидцев Нострадамус оставил после себя богатое наследие. По мнению ясновидящего, в 2021 году наш мир столкнется с новыми катастрофами и переустройством бытия.



Нашествие зомби

Согласно предсказанию, которое приписывают французскому алхимику и провидцу, злой гений из России создаст вирусное биооружие. Это средство будет способно обращать людей в зомби.

Всемирный голод

По мнению предсказателя, концу света будут предшествовать страшный голод и природные аномалии. Мировая эпидемия текущего года – только начало. Вскоре мир ждет обнищание и бедствия библейского масштаба, напоминает слова ясновидящего болгарская газета "Труд".

Порабощение мусульманами европейских стран

Нострадамус был уверен, что в наши дни мусульмане полностью захватят Европу. Произойдет ли новая волна миграции в европейские государства или же местное население совсем перестанет рожать, покажет будущий год.

Страшное землетрясение уничтожит Калифорнию

Над одним из самых богатых американских штатов нависла серьезная опасность. По некоторым интерпретациям не всегда понятных предсказаний, именно в будущем году будет уничтожена Калифорния. Причиной станет буйство природы и сотрясание земли.

Солдатам США вживят чипы в голову

По версии ряда дешифровщиков предсказаний, именно солдаты из Америки станут первыми человеко-роботами. Предполагается даже, что они проведут операцию по спасению мира от конца света.

К слову, недавно "Утро.ру" рассказывало, что подросток предрек миру очередную катастрофу в конце 2020 года.