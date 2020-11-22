Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В Крыму назвали злорадство Киева по поводу водной блокады "поросячьим восторгом", журналист рассказал правду о здоровье Путина, эксперт спрогнозировал девальвацию доллара в новом 2021 году – все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.

Политика

Глава Крыма Сергей Аксенов припомнил Незалежной энергоблокаду полуострова и заявил, что Киев наступает на те же грабли. Он заверил, что Россия справится и с водной блокадой, а поведение киевских властей, злорадствующих из-за временных проблем с водой, назвал "поросячьим восторгом".

Жизнь

Российский журналист опроверг слухи о проблемах со здоровьем у президента Владимира Путина. Ранее западные СМИ растиражировали информацию, что глава РФ якобы собирается в отставку из-за ухудшения самочувствия.

Экономика

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на 2021 год. По мнению аналитика, американской валюте грозит девальвация. По какой причине это может произойти, читайте в нашем материале.

Шоу-бизнес

Актер Сергей Жигунов отреагировал на слухи, которые муссируются в СМИ уже несколько дней. Ранее появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тайно снялась в программе Андрея Малахова. В съемках якобы принял участие и Жигунов. Возмущенный артист пообщался с журналистами и все разъяснил.