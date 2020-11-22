Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
В Крыму назвали злорадство Киева по поводу водной блокады "поросячьим восторгом", журналист рассказал правду о здоровье Путина, эксперт спрогнозировал девальвацию доллара в новом 2021 году – все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.
Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов припомнил Незалежной энергоблокаду полуострова и заявил, что Киев наступает на те же грабли. Он заверил, что Россия справится и с водной блокадой, а поведение киевских властей, злорадствующих из-за временных проблем с водой, назвал "поросячьим восторгом".
Жизнь
Российский журналист опроверг слухи о проблемах со здоровьем у президента Владимира Путина. Ранее западные СМИ растиражировали информацию, что глава РФ якобы собирается в отставку из-за ухудшения самочувствия.
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсу доллара на 2021 год. По мнению аналитика, американской валюте грозит девальвация. По какой причине это может произойти, читайте в нашем материале.
Шоу-бизнес
Актер Сергей Жигунов отреагировал на слухи, которые муссируются в СМИ уже несколько дней. Ранее появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тайно снялась в программе Андрея Малахова. В съемках якобы принял участие и Жигунов. Возмущенный артист пообщался с журналистами и все разъяснил.
Ограничения приняты в отношении 25 граждан страны
Западные СМИ муссировали тему отставки президента – в России ответили