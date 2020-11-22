Президент России впервые показал комнату отдыха в своей резиденции - видео

Президент России впервые показал комнату отдыха в своей резиденции - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Путин пригласил журналистов на разговор

Россиянам впервые показали, где отдыхает президент в редких перерывах между работой. На видео запечатлели комнату отдыха в резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве.

Кадры получились спонтанно. Во время записи программы "Москва. Кремль. Путин" корреспондент телеканала "Россия 1" Павел Зарубин попросил Владимира Владимировича прокомментировать ситуацию в Нагорном Карабахе. Президент отметил, что это весьма тонкий и чувствительный вопрос, который не стоит обсуждать на ходу, и пригласил съемочную группу в комнату отдыха.

Обставлено помещение очень просто. Комната в светлых тонах, там стоят диван, два кресла, столик и телевизор.

Пока операторы лихорадочно расставляли оборудование, выставляли свет – а в незнакомом помещении это непросто, президент терпеливо ждал, сидя в кресле.

Ранее Зарубин опроверг слухи о проблемах со здоровьем у российского лидера, которые распространили зарубежные СМИ. Президент чувствует себя нормально, его рабочий график остается таким же насыщенным, заявил журналист в эфире у Владимира Соловьева.

 

 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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