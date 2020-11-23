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Виктор Зимин, занимавший пост главы Хакасии с 2009 по 2018 года, скончался на 59 году жизни. Ранее во время рабочей поездки по Дальнему Востоку у него выявили коронавирус.
Как пишет "19rus", у бывшего губернатора была тяжелая форма пневмонии. В августе его госпитализировали в одну из московских клиник. О смерти сообщил источник, близкий к окружению политика.
Глава прокомментировал ситуацию
Умственные способности властей Незалежной у ряда граждан вызывают сомнения