Бывший глава Хакасии умер от коронавируса - СМИ

Легкие чиновника не смогли справится с болезнью

Виктор Зимин, занимавший пост главы Хакасии с 2009 по 2018 года, скончался на 59 году жизни. Ранее во время рабочей поездки по Дальнему Востоку у него выявили коронавирус. 

Как пишет "19rus", у бывшего губернатора была тяжелая форма пневмонии. В августе его госпитализировали в одну из московских клиник. О смерти сообщил источник, близкий к окружению политика. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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