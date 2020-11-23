Мошенники придумали новый способ нажиться на доверчивости россиян

Мошенники придумали новый способ нажиться на доверчивости россиян
Фото: pixabay.com
Сотрудники Национального бюро кредитных историй предупреждают об очередных уловках преступников

Недобросовестные лица звонят по телефону гражданам с целью заполучить конфиденциальную информацию, представляясь сотрудниками Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В самой организации отметили, что не имеют отношения к такому виду деятельности.

Представители НБКИ рассказали, что мошенники представляются по телефону сотрудниками бюро, а затем уведомляют россиян об ухудшенном положении их кредитной истории. После этого преступники предлагают гражданам перезвонить по некому номеру или же зайти на сайт, который не имеет никакого отношения к НБКИ, якобы для проверки и открытия кредитной истории. Для этого мошенники просят своих жертв предоставить свои персональные данные.

В бюро призвали граждан не обращаться за получением информации к неизвестным источникам, а также не разглашать персональные данные неустановленным лицам. Если же мошенникам удалось завладеть конфиденциальной информацией, то в таком случае следует обратиться в НБКИ, отмечается на сайте бюро.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали способ нажиться на "клиентах" в период крупных скидок. Так, преступники ожидают проведения "черных пятниц", когда россияне приобретают дорогостоящие товары по сниженным ценам, после чего звонят им с предложением об "очень выгодном кредите" для получения данных о банковской карте.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Путин сделал предупреждение о девальвации

Глава прокомментировал ситуацию

Бывший украинский министр разгромил киевский режим за отношение к Белоруссии

Умственные способности властей Незалежной у ряда граждан вызывают сомнения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей