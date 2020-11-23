Сотрудники Национального бюро кредитных историй предупреждают об очередных уловках преступников

Недобросовестные лица звонят по телефону гражданам с целью заполучить конфиденциальную информацию, представляясь сотрудниками Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В самой организации отметили, что не имеют отношения к такому виду деятельности.

Представители НБКИ рассказали, что мошенники представляются по телефону сотрудниками бюро, а затем уведомляют россиян об ухудшенном положении их кредитной истории. После этого преступники предлагают гражданам перезвонить по некому номеру или же зайти на сайт, который не имеет никакого отношения к НБКИ, якобы для проверки и открытия кредитной истории. Для этого мошенники просят своих жертв предоставить свои персональные данные.

В бюро призвали граждан не обращаться за получением информации к неизвестным источникам, а также не разглашать персональные данные неустановленным лицам. Если же мошенникам удалось завладеть конфиденциальной информацией, то в таком случае следует обратиться в НБКИ, отмечается на сайте бюро.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали способ нажиться на "клиентах" в период крупных скидок. Так, преступники ожидают проведения "черных пятниц", когда россияне приобретают дорогостоящие товары по сниженным ценам, после чего звонят им с предложением об "очень выгодном кредите" для получения данных о банковской карте.