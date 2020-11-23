Смешные анекдоты на 24 ноября

Смешные анекдоты на 24 ноября
Фото: Frank May/picture alliance/www.globallookpress.com
Улыбнуться с утра во вторник помогут шутки от "Утро.ру"
  • Врач спрашивает у мужчины, как случилось, что его теща в третий раз за месяц отравилась грибами.
    – Да это из-за склероза. Она варит их для меня, но забывает и пробует, объясняет тот.
  • На президентских выборах в США возникли проблемы с определением победителем, потому что российские хакеры не помогли американцам определиться.
  • Один приятель хвалится другому:  – Вчера выловил щуку, затолкал ей в живот золотое кольцо, принес домой. Теперь жена сама меня на рыбалку выгоняет.
  • В церкви священник обращается к верующему:
    – Сын мой, молишься ли ты перед едой?
    – Зачем? Моя жена готовит хорошо.
  • Молодой человек спрашивает рыдающую девушку, почему она плачет
    – Родители запрещают мне выходить за тебя замуж, – всхлипывая, отвечает она.
    – Ничего страшного, – утешает парень, – я найду я себе другую невесту.
  • К американскому президенту подбегает госсекретарь и сообщает, что Путин ввел санкции против США. Тот реагирует обреченно:
    – Значит, все кончено.
Полина ДОРОЖКИНА

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