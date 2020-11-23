Смешные анекдоты на 24 ноября

Улыбнуться с утра во вторник помогут шутки от "Утро.ру"
Врач спрашивает у мужчины,
как случилось, что его теща в третий раз за месяц отравилась грибами.
– Да это из-за склероза. Она варит их для меня, но
забывает и пробует, объясняет тот.
На президентских выборах в США возникли проблемы
с определением победителем, потому что российские хакеры не помогли американцам
определиться.
Один приятель хвалится другому:
– Вчера выловил щуку, затолкал ей
в живот золотое кольцо, принес домой. Теперь жена сама меня на рыбалку
выгоняет.
В
церкви священник обращается к верующему:
– Сын мой, молишься ли ты перед едой?
– Зачем? Моя жена готовит хорошо.
Молодой человек спрашивает рыдающую девушку, почему она плачет
– Родители запрещают мне выходить за тебя замуж,
– всхлипывая, отвечает она.
– Ничего страшного, – утешает парень, – я найду
я себе другую невесту.
К американскому президенту подбегает
госсекретарь и сообщает, что Путин ввел санкции против США. Тот реагирует
обреченно:
– Значит, все кончено.