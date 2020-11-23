Вызывать сотрудника ГИБДД больше не обязательно

В России изменились правила регистрации ДТП. Теперь оформить извещение можно онлайн. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Приложение "Помощник ОСАГО" заработало по всей России, и теперь вызывать сотрудников ГИБДД на место аварии больше не обязательно. Автомобилистам достаточно сфотографировать место аварии и заполнить документы через мобильный телефон, сообщает РИА "Новости".

Изменились правила и для будущих водителей. Теперь сдать экзамен на права станет сложнее.