Курс рубля
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В России изменились правила регистрации ДТП. Теперь оформить извещение можно онлайн. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.
Приложение "Помощник ОСАГО" заработало по всей России, и теперь вызывать сотрудников ГИБДД на место аварии больше не обязательно. Автомобилистам достаточно сфотографировать место аварии и заполнить документы через мобильный телефон, сообщает РИА "Новости".
Изменились правила и для будущих водителей. Теперь сдать экзамен на права станет сложнее.
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