Данное средство порадует своей универсальностью

Некоторые хозяйки являются ярыми противницами химии при уборке квартиры. Они считают, что данные средства не только вредят здоровью, но и негативно воздействуют на соприкасающиеся с ними поверхности. Мало кто знает, что их аналогом считается обычная соль, разведенная в воде.

Для того, чтобы приготовить универсальный моющий раствор, необходимо добавить несколько чайных ложек соли в ведро, наполовину наполненное теплой водой. После тщательного перемешивания можно приступать к уборке. Важным нюансом является наличие резиновых перчаток, так как соль сильно раздражает кожу.

Одним из главных преимуществ является доступность средства. Оно имеется на кухне каждой хозяйки. А при необходимости можно купить соль в любом продуктовом магазине.

Эффективность солевого раствора

Дело в том, что на полу постоянно скапливаются различные микробы. Если в доме есть животное или маленький ребенок, то грязь быстро разносится по всей квартире. Помыв полы солевым раствором, вы не только продезинфицируете поверхность, но и возвратите ей былой свежий вид.

Если помыть паркет подобным средством, то дерево будет в буквальном смысле сверкать. Тот же эффект ждет вас при чистке вымощенного плиткой пола.

Если на полу имеется старое пятно, то на помощь придет солевая паста. Способ ее изготовления крайне прост: возьмите несколько ложек соли и добавьте немного воды. Густую массу нанесите за загрязненную поверхность и начните тереть. В конечном итоге от пятна не останется и следа.

Ранее "Утро.ру" рассказало, где еще можно использовать соль в быту. Так, с помощью нее можно очистить ковер, устранить засор сифона, а также вернуть хрусталю привлекательный вид.