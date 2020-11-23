Увольнение топ-менеджера не скажется на деятельности крупнейшей российской корпорации

Лишение Анатолия Чубайса должности главы "Роснано" не повлияет на функционирование компании. Так считает политолог Марат Баширов.

По решению правительства, восемь российских институтов развития ликвидируют, а "Роснано" и "Сколково" передадут в управление ВЭБ.РФ, сообщает РБК. При этом у "Роснано" появится новый глава. Но, по мнению эксперта, отставка Чубайса ни на что не повлияет.

"Тема перехода Чубайса на другое место – мелкая и незаслуживающая внимания",

– приводит "Общественная служба новостей" слова Баширова.

По мнению политолога, гораздо более значимо, что институты развития сосредотачиваются вокруг ВЭБ. С одной стороны, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов уже зарекомендовал себя как эффективный менеджер. С другой – ВЭБ находится в западной санкционном списке, и объединение с этой структурой других институтов может иметь негативные последствия.

"Можно будет получить санкционные режимы на те проекты, которые уже реализуются с иностранными партнерами",

– предупреждает Баширов.

Что касается Чубайса, то на днях в СМИ появилась информация, что его могут "кинуть на Арктику", но сам чиновник дал понять, что лучше выйдет на пенсию, чем станет полярником. Чубайс руководил "Роснано" с момента создания корпорации.