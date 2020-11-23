Незначащая новость: эксперт оценил уход Чубайса из Роснано

Незначащая новость: эксперт оценил уход Чубайса из Роснано
Анатолий Чубайс. Фото: Oleg Slepyan/Russian Look/www.globallookpress.com
Увольнение топ-менеджера не скажется на деятельности крупнейшей российской корпорации

Лишение Анатолия Чубайса должности главы "Роснано" не повлияет на функционирование компании. Так считает политолог Марат Баширов.

По решению правительства, восемь российских институтов развития ликвидируют, а "Роснано" и "Сколково" передадут в управление ВЭБ.РФ, сообщает РБК. При этом у "Роснано" появится новый глава. Но, по мнению эксперта, отставка Чубайса ни на что не повлияет.

"Тема перехода Чубайса на другое место – мелкая и незаслуживающая внимания",

– приводит "Общественная служба новостей" слова Баширова.

По мнению политолога, гораздо более значимо, что институты развития сосредотачиваются вокруг ВЭБ. С одной стороны, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов уже зарекомендовал себя как эффективный менеджер. С другой – ВЭБ находится в западной санкционном списке, и объединение с этой структурой других институтов может иметь негативные последствия.

"Можно будет получить санкционные режимы на те проекты, которые уже реализуются с иностранными партнерами",

– предупреждает Баширов.

Что касается Чубайса, то на днях в СМИ появилась информация, что его могут "кинуть на Арктику", но сам чиновник дал понять, что лучше выйдет на пенсию, чем станет полярником. Чубайс руководил "Роснано" с момента создания корпорации.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

В России в новом году подскочат цены на услуги ЖКХ - эксперт

Неплательщикам опять начнут отключать отопление

Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог

Появление крупной российской военной группировки вызвало потрясение в Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей