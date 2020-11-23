Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Лишение Анатолия Чубайса должности главы "Роснано" не повлияет на функционирование компании. Так считает политолог Марат Баширов.
По решению правительства, восемь российских институтов развития ликвидируют, а "Роснано" и "Сколково" передадут в управление ВЭБ.РФ, сообщает РБК. При этом у "Роснано" появится новый глава. Но, по мнению эксперта, отставка Чубайса ни на что не повлияет.
"Тема перехода Чубайса на другое место – мелкая и незаслуживающая внимания",
– приводит "Общественная служба новостей" слова Баширова.
По мнению политолога, гораздо более значимо, что институты развития сосредотачиваются вокруг ВЭБ. С одной стороны, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов уже зарекомендовал себя как эффективный менеджер. С другой – ВЭБ находится в западной санкционном списке, и объединение с этой структурой других институтов может иметь негативные последствия.
"Можно будет получить санкционные режимы на те проекты, которые уже реализуются с иностранными партнерами",
– предупреждает Баширов.
Что касается Чубайса, то на днях в СМИ появилась информация, что его могут "кинуть на Арктику", но сам чиновник дал понять, что лучше выйдет на пенсию, чем станет полярником. Чубайс руководил "Роснано" с момента создания корпорации.
Неплательщикам опять начнут отключать отопление
Появление крупной российской военной группировки вызвало потрясение в Незалежной