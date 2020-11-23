Отмена ЕГЭ: министр просвещения рассказал о влиянии коронавируса на экзамены

Массового заболевания школьников COVID-19 в России сейчас нет

Министерство просвещения не планирует отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020/2021 учебном году. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в понедельник, 23 ноября.

По его словам, сейчас это даже "не обсуждается", передает РИА "Новости". Сейчас в российских школах массового заболевания учеников COVID-19 нет, отметил министр.

Что касается новогодних утренников в детских садах и школах, то решение об их проведении будут принимать местные власти на основании эпидемиологической обстановки, пояснил Кравцов.

Ранее московским школьникам с 6 по 11 класс продлили дистанционное обучение до 6 декабря 2020 года. При этом в Санкт-Петербурге готовятся переводить детей на цикличное обучение.


Николай ВИКТОРОВ

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