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Министерство просвещения не планирует отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020/2021 учебном году. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в понедельник, 23 ноября.
По его словам, сейчас это даже "не обсуждается", передает РИА "Новости". Сейчас в российских школах массового заболевания учеников COVID-19 нет, отметил министр.
Что касается новогодних утренников в детских садах и школах, то решение об их проведении будут принимать местные власти на основании эпидемиологической обстановки, пояснил Кравцов.
Ранее московским школьникам с 6 по 11 класс продлили дистанционное обучение до 6 декабря 2020 года. При этом в Санкт-Петербурге готовятся переводить детей на цикличное обучение.
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