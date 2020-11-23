Президент опубликовал пост в соцсетях

Владимир Зеленский сообщил, что ему пришел отрицательный тест на коронавирус. Украинский президент опубликовал пост на своей странице в социальных сетях, заверив, что чувствует себя отлично.

Глава сообщил, что температура у него 36,6. Видео Зеленский опубликовал из своего офиса, сообщив, что уже на работе и рад снова приступить к своим обязанностям в обычном режиме.

Украинский президент напомнил гражданам, что они должны максимально беречь себя от заражения коронавирусом: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, придерживаться режима самоизоляции и правильной программы питания и спорта.

Также Зеленский не упустил возможность отпустить колкость в отношении своих противников.

"Всем украинцам – "Спасибо". Всем оппонентам – "Не дождетесь", – с улыбкой заявил лидер.

Напомним, о том, что глава Украины заразился коронавирусом стало известно 9 ноября. После обнаружения инфекции, Зеленский сел на карантин и выполнял свои президентские обязанности в удаленном формате. Болезнь протекала в легкой форме.

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