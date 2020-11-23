Документ разработан по поручению президента

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о повышении налоговых ставок для физлиц с 13 до 15%. Речь идет о россиянах, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей в год.

Согласно приведенным данным, законопроект разработан по поручению российского лидера. Цель документа – создать дополнительный ресурс для финансирования, направленного на лечение несовершеннолетних, которые страдают тяжелыми заболеваниями.

Установленный размер налога не распространяется на доходы, полученные в результате сделок с личным имуществом, и выплаты, приобретенные на основании договора страхования и пенсионных льгот. Они облагаются по прежней налоговой ставке. Исключения составляют лишь ценные бумаги.

Как отмечает РИА "Новости", с соответствующей инициативой российский лидер выступал в июне 2020 года. Правительство рассчитывает обеспечить дополнительное поступление в 190 млрд с помощью повышения налоговой ставки в период с 2021 по 2023 гг.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вносит изменения в Налоговый кодекс РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил во время беседы со СМИ, что кабмин работает над индексацией пенсий для пожилой категории граждан, которые продолжают работать. В правительстве ведется активный диалог о социальных выплатах для указанной группы россиян.



