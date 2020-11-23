Житель Подмосковья прожил более 50 лет с застрявшей в носу монетой

Несчастный пациент списывал проблему с плохим дыханием на искривление перегородки

Подмосковные врачи удалили из носа 59-летнему пациенту монету, находившуюся более полувека в задних отделах носового хода. Мужчина пожаловался на непроходимость воздуха в правой половине дыхательного органа.

В ходе обследования выяснилось, что у носоглотки расположена монетка. Сам мужчина вспомнил, что засунул ее нос более 50 лет назад. Пациент признался, что после этого не стал сообщать о проделке маме, боясь ее разозлить, передает агентство "Москва".

Сам житель Подмосковья списывал проблему с дыханием на искривленную перегородку. В ходе полуторачасовой операции медики смогли извлечь из носовой полости монету, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее сообщалось о том, что подмосковные врачи чудом спасли мужчину с гематомой в головном мозге.


Егор МАЛКОВ

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