Черное море начало "дымиться" - видео

Черное море начало "дымиться" - видео
Фото: George Zakharchuk/Russian Look/www.globallookpress.com
Водную гладь окутал густой туман

Сегодня жители и гости города Сочи стали свидетелями необычного природного явления. Черное море начало "дымиться". Завораживающими кадрами поделились в соцсетях отдыхающие.

На снимках можно увидеть, что водную гладь окутала дымка. Из-за этого стало море сравнили с парным молоком, а кто-то даже написал, что оно задымилось.

Впрочем, это необычное явление легко можно объяснить. Дело в том, что в выходные дни на курорте резко похолодало, а вот вода еще остыть не успела. Именно соприкосновение холодного воздуха с теплым морем и стало причиной появления густого пара. У этого даже есть особое название – "парящее море", передает "Комсомольская правда".

Стоит отметить, что обычно температура воды в Черном море в ноябре составляет приблизительно 16℃, хотя однажды она опустилась до 11,8℃. Так, зимой водоем никогда не замерзает.

А вот месяц назад в регионе было замечено еще одно странное явление. Вода и песок окрасились в красный цвет, а в воздухе присутствовал химический запах.

Карина СИРАЗОВА

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