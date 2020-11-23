Полковника полиции обвинили в причастности к терактам в Москве

Сотрудник правоохранительных органов выдавал террористам секретную информацию

В деле о страшной трагедии 29 марта 2010-го, когда 39 человек погибли, появились новые неожиданные подробности. К терактам на станциях метро "Лубянка" и "Парк Культура" в столице мог быть причастен сотрудник полиции. Пресс-служба СК РФ сообщила, что начальнику ОМВД России по Кизлярскому району республики Дагестан, полковнику Гази Исаеву, которого недавно задержали, предъявили обвинение. 

Как говорится на сайте ведомства, следователи считают, что полковник был членом запрещенного в РФ преступного сообщества. Более того, Исаев пользовался своим служебным положением и раскрывал руководителям организации данные о деятельности своего отдела и об операциях по борьбе с боевиками. 

Также следователи полагают, что Исаев доставил одну из террористок с СВУ на автостанцию в Кизляр, чтобы она уехала в Москву. 

Полина ИВАНОВА

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