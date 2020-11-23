Работающим пожилым гражданам добавят денег с учетом всех индексаций

Пенсионерам, продолжающим трудиться, увеличат выплаты. Сделают это сразу после их увольнения, причем автоматически, напомнили в ПФР.

Вырастет страховая часть пенсии, которую работающим пожилым гражданам не повышали с 2016 года. Размер выплат пересчитают, учитывая все индексации, проводившиеся с того времени, как человек должен был уйти на заслуженный отдых.

Подавать заявление при этом не нужно. Пенсия увеличится уже в следующем месяце, после того как в ПФР поступит информация о его уходе с работы. А вот выплатят повышенную пенсию лишь через три месяца после увольнения, когда будут обработаны все полученные данные.

Как это будет происходить, в ПФР объяснили на примере. Если пожилой человек уходит с работы в ноябре, он начнет получать увеличенную пенсию в марте следующего года. Тогда же ему доплатят и за декабрь, январь, февраль, и индексации с 1 января тоже будут учтены.

Это правило касается только страховой пенсии. Выплаты социальные и по гособеспечению повышаются независимо от того, работает пенсионер или нет, отметили в ПФР.

Ранее сообщалось, что могут резко увеличиться выплаты по накопительным пенсиям. Однако в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) выступают против такой программы.