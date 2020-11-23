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Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 2021 г. список жизненно важных лекарств пополнится 25 препаратами. Так, в него войдут все вакцины от COVID-19.
Об этом пишет РИА "Новости". Таким образом, россиянам будут доступны все прививки от коронавируса вне зависимости от названия.
Также, как передает телеграм-канал RT, Мишустин призвал регионы воспользоваться опытом Москвы в борьбе с инфекцией из Китая.
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