Премьер-министр отметил, что ситуация с эпидемией коронавируса остается сложной

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 2021 г. список жизненно важных лекарств пополнится 25 препаратами. Так, в него войдут все вакцины от COVID-19.

Об этом пишет РИА "Новости". Таким образом, россиянам будут доступны все прививки от коронавируса вне зависимости от названия.

Также, как передает телеграм-канал RT, Мишустин призвал регионы воспользоваться опытом Москвы в борьбе с инфекцией из Китая.