Переизбыток порошка может привести к поломке техники

Появление стиральной машины сильно упростило быт домохозяек. Однако и в этом деле нужно помнить о некоторых хитростях, которые продлят срок службы техники и сохранят первозданный вид вещей. Для того чтобы стирка проходила без негативных последствий, нужно обратить внимание на следующие нюансы.



Выворачивание вещей наизнанку

Многие хозяйки игнорируют эту рекомендацию, считая ее излишней. Однако отказ от такого простого действия приводит к тому, что вещи теряют былой цвет и покрываются катышками.

Много вещей в барабане

Руководствоваться принципом "постираю все за раз" – плохая идея. Если заполнить барабан доверху, стирка будет не такой тщательной. Для того чтобы порошок хорошо растворился, а вещи были промыты, внутри должно оставаться достаточно свободного места.

Количество моющих средств

Если переборщить с порошком и ополаскивателем, то частички средств останутся на ткани. В итоге после стирки вещи будут мыльными, и их придется выполаскивать заново. Более того, не растворившиеся средства загрязнят внутренние части машинки и могут привести к поломке.

Молнии и пуговицы на одежде

Расстегнутые молнии могут "зацепить" и испортить другие ткани, поэтому их нужно держать закрытыми. А вот пуговицы, наоборот, нужно расстегнуть, иначе вещи в местах отверстий растянутся.

Использование мешков для стирки

Отличное решение при стирке деликатных тканей (кружевная одежда, колготки). Вместо покупных мешков можно использовать старые наволочки.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие вещи стоит стирать без кондиционера.