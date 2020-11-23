По словам очевидцев, вся земля вокруг была усыпана самолетами с оплавленными крыльями

Тоцкие учения, которые проводились в 1954 году на полигоне в Оренбургской области, стали причиной сильного радиационного облучения нескольких тысяч человек. Участница испытаний Тамара Попова, которой на тот момент было всего 18 лет, рассказала, как все происходило.

На полигон девушка приехала вместе с подругой, чтобы замерять состав воздуха. Никакой конкретной информации о взрыве у них не было, они лишь знали, что это будет экспериментальный взрыв. Тогда девушки сидели в траншее, на них было несколько слоев зимней одежды, хотя на улице было коло 30 градусов тепла.

Спустя три часа после взрыва Попова вылезла из укрытия, а увиденное ее поразило настолько, что у девушки сразу же началась истерика, пишет телеграм-канал Baza, чью информацию распространили и СМИ, например, "Лента".

"Помню мясо коров, сгоревших овец, кровь с них свищет. Я как их увидала, сразу разрыдалась, у меня началась истерика", – вспоминает участница Тоцких учений.

Спасла Попову жена начальника полигона, которая убедила ее уйти с эпицентра взрыва. А вот подруга девушки осталась на полигоне, а после и вовсе работала с образцами в лаборатории.

После подруга Поповой скончалась, а сама свидетельница взрыва имела проблемы со здоровьем.

Ранее был зафиксирован самый мощный космический взрыв за историю Вселенной. Ученые добавляют, что по силе он равен Большому взрыву.