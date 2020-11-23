Передвижной музей пробудет в столице до 29 ноября

"Поезд Победы" прибыл 23 ноября обратно на Белорусский вокзал Москвы, где останется до 29 числа. Оказаться в передвижном музее может любой человек.

Последний месяц "Поезд Победы" посетил 13 городов страны, в числе которых были Керчь, Севастополь и Санкт-Петербург. За это время экспозицию посмотрели восемь тысяч жителей России.

Пробыв в столице шесть дней, музей пройдет техосмотр. А уже в январе 2021 г. жители Сибири и Дальнего Востока получат возможность его посетить. За день полюбоваться "Поездом Победы" могут лишь 300 человек из-за эпидемии COVID-19.

Те, у кого не получилось ознакомиться с экспозицией передвижного музея, получат шанс сделать это в 2021-м – в следующем году он повторит свой маршрут. К тому же, на сайте поездпобеды.рф есть онлайн-тур.

Замминистра культуры России Николай Овсиенко отметил, что "Поезд Победы" – прекрасно реализованная идея.

Как передает ТАСС, Овсиенко отметил, что ждет момента, когда сможет показать своим пятерым внукам экспозицию, чтобы они погрузились в историю и прониклись этим духом.

Глава правления Российского исторического общества Константин Могилевский подчеркнул, что авторы передвижного музея чутко осветили историю. Он указал на то, что там можно увидеть множество настоящих вещей.

Экспозиция "Поезда Победы" занимает несколько вагонов. Посетители могут посмотреть на концлагерь, банный комплекс, военный госпиталь и окоп. Аудиогид, в котором рассказ идет от лица ветерана-железнодорожника, раскроет подробности жизни времен войны.