Что случилось сегодня: последние новости на 23 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 23 ноября
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Сегодня Владимир Путин ввел налог на богатых – толстосумам придется серьезно раскошелиться. Тем временем за пределами нашей страны неспокойно. По мнению некоторых экспертов, Молдавию ждет развал, а Белоруссия все заметнее отворачивается от России – подробности главных событий дня в нашем дайджесте.

Жизнь

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о повышении налоговых ставок для физлиц с 13 до 15%. Отдавать больше средств в казну придется россиянам, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей.

Политика

Волнения в бывших странах Советского Союза не утихают. Недавно во главу Молдавии встала прозападный политик Майя Санду. В экспертном сообществе поговаривают, что ее приход приведет государство к развалу.

А в Белоруссии в это время растут антироссийские настроения. Согласно последним исследованиям аналитиков, в Республике резко убавилось число сторонников Союзного государства с нашей страной.

Украина, в свою очередь, была шокирована действиями России в зоне нагорно-карабахского конфликта. Появление крупной российской военной группировки вызвало потрясение в Незалежной.

А вот бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан косвенно подтвердил, что за Украиной есть часть вины в крушении MH17.

Несмотря ни на что, Россия продолжает отстаивать свои позиции на международной арене. Москва запретила партнерам передавать информацию Вашингтону, полученную в результате мониторинга по Договору по открытому небу.

Экономика

Экономический кризис заставляет даже недружественные страны обращаться за помощью к Москве. Латвия молит Россию остановить падение грузопотока по местной железной дороге и в портах.

Германия ополчилась на США из-за санкций по "Северному потоку-2". Отказываться от проекта в Берлине не намерены, несмотря на давление.

Тем временем доллар теряет власть. Эксперт рассказал, почему мир выбирает евро.

Армия

Сегодня американские самолеты-разведчики атаковали Крым. Шпионы снуют вдоль черноморского побережья России.

Шоу-бизнес

Наташу Королеву хотят лишить недвижимости. Ее владения назвали самостроем. 

Ольга ФЕДОРОВА

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