Дети-инвалиды на Камчатке получат сладкие подарки в преддверии Нового года

Дети-инвалиды на Камчатке получат сладкие подарки в преддверии Нового года
Владимир Солодов. Фото: kamgov.ru
Сладости доставят ребятам прямо на дом

В этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в расписание новогодних праздников и гуляний. Так, в Петропавловске-Камчатском была отменена традиционная губернаторская елка. Однако дети с ограниченными возможностями не останутся без подарков. 

Глава региона Владимир Солодов предложил вручить детям-инвалидам во всех районах Камчатского края сладкие подарки. 

"Я предлагаю приобрести для детей с ограниченными возможности сладкие подарки и отправить их адресатам. Наша задача сделать так, чтобы к новому году ребята эти подарки получили", – заявил Солодов на совещании, посвященном приближающимся праздникам. 

Подарки доставят прямо на дом в период с 16 по 25 декабря. Также получить сладкий подарок можно, выиграв в конкурсе рисунков "Новогодняя Камчатка", который пройдет во всех школах. А победители регионального этапа смогут выиграть конструкторы, из которых можно сложить карту Камчатского края.

Также дети, у которых родители – неработающие инвалиды или пенсионеры, могут рассчитывать на дополнительные социальные выплаты, которые составят 600 рублей. "В Алеутском районе и в Корякском округе эта сумма несколько выше – 700 рублей", – добавила зампред правительства края Виктория Сивак.

Юлия МИХАЙЛОВА

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