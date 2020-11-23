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Южная часть Крымского полуострова переживает не лучшие
времена. Резервы двух хранилищ истощаются, и воды уже не хватает. Для того чтобы
не допустить катастрофы, жителей Ялты просят бережно относиться к воде и почем зря не
расходовать ресурсы.
Ситуация резко обострилась из-за того, что в этой местности уже долгое время не было дождей. Так что предстателям водоканала пришлось обратиться к россиянам с официальной просьбой быть более экономными, отмечает "Интерфакс".
Кстати, недавно глава региона Сергей Аксенов припомнил украинским властям водную блокаду Крыма. Начальник полуострова весьма едко высказался о политике Киева.
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