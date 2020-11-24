На сколько вырастут пенсии неработающих россиян в 2021 году

На сколько вырастут пенсии неработающих россиян в 2021 году
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Подробности раскрыли в Совете Федерации

В новом 2021 году проиндексируют пенсии неработающих россиян. Кроме того, вырастут ежемесячные выплаты, которые получают ветераны боевых действий и инвалиды.

Пенсионные выплаты вырастут в среднем на тысячу рублей. Об этом "Парламентской газете" рассказала зампреда комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова. Она напомнила, что по закону страховые пенсии неработающим россиянам индексируют ежегодно с 1 января. Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса, российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что пенсии должны быть проиндексированы.

Социальные пенсии вырастут с 1 апреля следующего года. Планируется, что их проиндексируют на 2,5 процента, передает "Общественная служба новостей".

Выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий увеличатся с 1 февраля нового года. Здесь речь идет о 3,8 процентах – власти ориентируются на индекс потребительских цен за прошлый год, отмечает URA.RU.

Подробный график индексации пенсий в 2021 году "Утро.ру" публиковало ранее. Кому и сколько прибавят – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Пустит на дно: в Китае рассказали о реакции России на провокации США у ее берегов

В мире приветствуют решимость Москвы осадить Вашингтон

На Украине признали вину в крушении MH17

О крушении "Боинга" под Донецком высказался бывший глава Офиса президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей