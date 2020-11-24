Подробности раскрыли в Совете Федерации

В новом 2021 году проиндексируют пенсии неработающих россиян. Кроме того, вырастут ежемесячные выплаты, которые получают ветераны боевых действий и инвалиды.



Пенсионные выплаты вырастут в среднем на тысячу рублей. Об этом "Парламентской газете" рассказала зампреда комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова. Она напомнила, что по закону страховые пенсии неработающим россиянам индексируют ежегодно с 1 января. Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса, российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что пенсии должны быть проиндексированы.

Социальные пенсии вырастут с 1 апреля следующего года. Планируется, что их проиндексируют на 2,5 процента, передает "Общественная служба новостей".

Выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий увеличатся с 1 февраля нового года. Здесь речь идет о 3,8 процентах – власти ориентируются на индекс потребительских цен за прошлый год, отмечает URA.RU.

Подробный график индексации пенсий в 2021 году "Утро.ру" публиковало ранее. Кому и сколько прибавят – в нашем материале.