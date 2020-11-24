Россиянам упростят получение выплат на детей

Россиянам упростят получение выплат на детей
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур

Минэкономразвития разработал законопроект, исключающий процедуру предоставления информации от граждан, обращающихся за получением выплат, а также последующую проверку поступивших данных со стороны властей. Документ вносит изменения в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Отмечается, что в действующем законодательстве для получения ежемесячных выплат и оформления пособия во время появления ребенка родители должны предоставить данные, доказывающие факт их проживания с младенцем, а компетентные органы, занимающиеся выплатой льгот, обязаны проверить достоверность поступившей информации в Министерстве внутренних дел и ЗАГСе на предмет родства.

В Минэкономразвития объяснили, что инициатива об упрощении процедуры проходит в рамках оптимизации работы государственных органов исполнительной власти. Три года назад в федеральное законодательство внесли схожие поправки, отменяющие для россиян необходимость оформления справок о составе семьи для обращения за госуслугами, отмечает RT.

В ведомстве решили пойти дальше, создав рабочую группу с несколькими регионами и МВД, принявшем решение подготовить документ, пишет телеканал "360". Поправки готова одобрить основная часть фракций Госдумы, передают "Известия".

Ранее сообщалось о том, что глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительно более 60 млрд рублей на выплату пособий семьям с детьми возрастом от 3 до 7 лет. Средства уже поступили в российские регионы.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Россиянам упростят получение выплат на детей

В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур

На Украине признали вину в крушении MH17

О крушении "Боинга" под Донецком высказался бывший глава Офиса президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей