В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур

Минэкономразвития разработал законопроект, исключающий процедуру предоставления информации от граждан, обращающихся за получением выплат, а также последующую проверку поступивших данных со стороны властей. Документ вносит изменения в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Отмечается, что в действующем законодательстве для получения ежемесячных выплат и оформления пособия во время появления ребенка родители должны предоставить данные, доказывающие факт их проживания с младенцем, а компетентные органы, занимающиеся выплатой льгот, обязаны проверить достоверность поступившей информации в Министерстве внутренних дел и ЗАГСе на предмет родства.

В Минэкономразвития объяснили, что инициатива об упрощении процедуры проходит в рамках оптимизации работы государственных органов исполнительной власти. Три года назад в федеральное законодательство внесли схожие поправки, отменяющие для россиян необходимость оформления справок о составе семьи для обращения за госуслугами, отмечает RT.

В ведомстве решили пойти дальше, создав рабочую группу с несколькими регионами и МВД, принявшем решение подготовить документ, пишет телеканал "360". Поправки готова одобрить основная часть фракций Госдумы, передают "Известия".

Ранее сообщалось о том, что глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительно более 60 млрд рублей на выплату пособий семьям с детьми возрастом от 3 до 7 лет. Средства уже поступили в российские регионы.