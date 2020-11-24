Смешные анекдоты на 25 ноября

В среду улучшит настроение подборка свежих приколов от "Утро.ру"
У Рабиновича интересуются,
почему россиянам во время пандемии коронавируса запрещают вместе отдыхать, но
разрешают работать.
– На многих российских предприятиях такие
условия, что эта китайская зараза просто не выживает, – объясняет он.
Жена говорит мужу, что
отдала его новые джинсы соседу.
– Зачем это? – возмущается тот.
– Но ведь они все равно тебе не нравились..
– Ладно, тогда и маму свою соседу отдай, а то
она мне тоже не нравится.
Разговаривают два друга.
– У тебя после отпуска щеки стали такие круглые
и розовые. Наверное, очень хорошо ел? – интересуется один
– Нет, просто каждый день надувал два резиновых
матраса – для жены и тещи, – отвечает другой.
Вокруг слона кружат три мухи.
– Если свалим его, то и запинать сможем, – говорит одна из них остальным.
Хохлушка решила проверить,
есть у нее СОVID-19 или нет. Она пошла на кухню и, вынув сало из холодильника,
стала его нюхать. После этого она сообщила родным две новости: коронавируса у
нее нет, а сала они больше не увидят.