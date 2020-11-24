Смешные анекдоты на 25 ноября

Смешные анекдоты на 25 ноября
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В среду улучшит настроение подборка свежих приколов от "Утро.ру"
  • У Рабиновича интересуются, почему россиянам во время пандемии коронавируса запрещают вместе отдыхать, но разрешают работать.
    – На многих российских предприятиях такие условия, что эта китайская зараза просто не выживает, – объясняет он.
  • Жена говорит мужу, что отдала его новые джинсы соседу.
    – Зачем это? – возмущается тот.
    – Но ведь они все равно тебе не нравились..
    – Ладно, тогда и маму свою соседу отдай, а то она мне тоже не нравится.
  • Разговаривают два друга.
    – У тебя после отпуска щеки стали такие круглые и розовые. Наверное, очень хорошо ел? – интересуется один
    – Нет, просто каждый день надувал два резиновых матраса – для жены и тещи, – отвечает другой.
  • Вокруг слона кружат три мухи.
    – Если свалим его, то и запинать сможем, – говорит одна из них остальным.
  • Хохлушка решила проверить, есть у нее СОVID-19 или нет. Она пошла на кухню и, вынув сало из холодильника, стала его нюхать. После этого она сообщила родным две новости: коронавируса у нее нет, а сала они больше не увидят.
Полина ДОРОЖКИНА

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