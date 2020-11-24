Этот лайфхак особенно пригодится в праздники

До Нового года 2021 осталось чуть больше месяца. Впереди – подготовка праздничного стола, одним из главных атрибутов которого является шампанское. Как известно, его лучше всего пить охлажденным. Если нужно быстро охладить бутылку с напитком, на помощь придет лайфхак.

Вам понадобятся таз, холодная вода, лед и обычная поваренная соль.

Последовательность действий

Наполните таз холодной водой. После этого поместите в него бутылку шампанского.

Добавьте кубики льда, чтобы температура воды снизилась еще на несколько градусов.

Затем насыпьте в таз несколько ложек соли.

Результат ошеломляет: спустя 10-15 минут температура шампанского понижается примерно в четыре раза. И все благодаря тому, что в воду была добавлена поваренная соль.

Подобный лайфхак подойдет для охлаждения не только шампанского, но и любого другого напитка – лимонада, сока, компота, вина и так далее.

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