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До Нового года 2021 осталось чуть больше месяца. Впереди – подготовка праздничного стола, одним из главных атрибутов которого является шампанское. Как известно, его лучше всего пить охлажденным. Если нужно быстро охладить бутылку с напитком, на помощь придет лайфхак.
Вам понадобятся таз, холодная вода, лед и обычная поваренная соль.
Последовательность действий
Результат ошеломляет: спустя 10-15 минут температура шампанского понижается примерно в четыре раза. И все благодаря тому, что в воду была добавлена поваренная соль.
Подобный лайфхак подойдет для охлаждения не только шампанского, но и любого другого напитка – лимонада, сока, компота, вина и так далее.
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