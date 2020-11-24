Понадобится соль: как быстро охладить бутылку шампанского в домашних условиях

Понадобится соль: как быстро охладить бутылку шампанского в домашних условиях
Фото: Pascal Deloche / Godong/www.globallookpress.com
Этот лайфхак особенно пригодится в праздники

До Нового года 2021 осталось чуть больше месяца. Впереди – подготовка праздничного стола, одним из главных атрибутов которого является шампанское. Как известно, его лучше всего пить охлажденным. Если нужно быстро охладить бутылку с напитком, на помощь придет лайфхак.

Вам понадобятся таз, холодная вода, лед и обычная поваренная соль.

Последовательность действий

  • Наполните таз холодной водой. После этого поместите в него бутылку шампанского.
  • Добавьте кубики льда, чтобы температура воды снизилась еще на несколько градусов.
  • Затем насыпьте в таз несколько ложек соли.

Результат ошеломляет: спустя 10-15 минут температура шампанского понижается примерно в четыре раза. И все благодаря тому, что в воду была добавлена поваренная соль.

Подобный лайфхак подойдет для охлаждения не только шампанского, но и любого другого напитка – лимонада, сока, компота, вина и так далее.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, где еще можно использовать соль в быту. Оказывается, этот продукт является универсальным чистящим средством. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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